2017-12-30T00:48:28+03:00
Происшествия

Ответственность за взрыв петербургском супермаркете взяла на себя ИГ*

Группировка сообщила, что теракт осуществил «отряд безопасности солдат халифата»
Юлия ДИВЕЕВА
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Супермаркет "Перекресток" в котором произошел взрывСупермаркет "Перекресток" в котором произошел взрывФото: Олег ЗОЛОТО
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Взрыв в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге, произошедший 27 декабря, организовали последователи террористической организации «Исламское государство» (ИГ*, запрещена в РФ). Группировка взяла на себя ответственность за этот инцидент.

Как пишет в своем Тwitter организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает деятельность экстремистов, ИГ сообщила по официальным каналам, что теракт был совершен неким «отрядом безопасности солдат халифата».

@siteintelgroup твит

@siteintelgroup твит

Напомним, взрыв в супермаркете «Перекресток», расположенном на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге, прогремел 27 декабря около 18:30 по московскому времени. В магазине сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.В результате инцидента ранения получили 13 человек.

Президент России Владимир Путин, выступая в четверг, 28 декабря, на церемонии награждения российских военнослужащих, назвал этот взрыв терактом.

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