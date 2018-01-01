Пушков назвал безграничным цинизмом новогоднее обращение Порошенко к жителям Донбасса
Заявление лидера Незалежной Петра Порошенко, который во время новогоднего обращения к украинцам обратился к жителям Луганска и Донецка со словами «ваш дом – Украина», – это верх цинизма, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«После нескольких лет обстрелов и полной блокады жители Донбасса услышали от Порошенко, что «их дом — Украина». У цинизма, похоже, нет границ», - так прокомментировал он речь украинского лидера на своей странице в Twitter.
Российский сенатор прокомментировал заявление украинского лидераФото: Twitter.com
Напомним, в традиционном обращении к соотечественникам 31 декабря, Петр Порошенко поздравил с Новым годом крымчан и жителей Донбасса.
«Мои искренние пожелания пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сестры, ваш дом – Украина», - сказал он после слов благодарности украинским военным и обещания укреплять армию страны.