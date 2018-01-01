2018-01-01T06:41:47+03:00
Политика

Пушков назвал безграничным цинизмом новогоднее обращение Порошенко к жителям Донбасса

После нескольких лет обстрелов и полной блокады люди услышали, что «их дом — Украина»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В своём новогоднем обращении к нации президент Украины Петр Порошенко поздравил с Новым годом жителей Крыма и Донбасса. Фото: пресс-служба президента УкраиныВ своём новогоднем обращении к нации президент Украины Петр Порошенко поздравил с Новым годом жителей Крыма и Донбасса. Фото: пресс-служба президента Украины
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Заявление лидера Незалежной Петра Порошенко, который во время новогоднего обращения к украинцам обратился к жителям Луганска и Донецка со словами «ваш дом – Украина», – это верх цинизма, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«После нескольких лет обстрелов и полной блокады жители Донбасса услышали от Порошенко, что «их дом — Украина». У цинизма, похоже, нет границ», - так прокомментировал он речь украинского лидера на своей странице в Twitter.

Российский сенатор прокомментировал заявление украинского лидера Фото: Twitter.com

Российский сенатор прокомментировал заявление украинского лидераФото: Twitter.com

Напомним, в традиционном обращении к соотечественникам 31 декабря, Петр Порошенко поздравил с Новым годом крымчан и жителей Донбасса.

«Мои искренние пожелания пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сестры, ваш дом – Украина», - сказал он после слов благодарности украинским военным и обещания укреплять армию страны.

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