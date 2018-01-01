«Братья и сестры, ваш дом – Украина»: Порошенко поздравил с Новым годом жителей Крыма и Донбасса

1 Янв. 2018 2018-01-01T05:00:03+03:00

Правда, сначала лидер Незалежной пообещал укреплять украинскую армию, а потом объявил, что США дадут Киеву оружие

Изменить размер текста: A A

В своём новогоднем обращении к нации президент Украины Петр Порошенко поздравил с Новым годом жителей Крыма и Донбасса.

В самом начале своего выступления он призвал «вместе порадоваться» за пленных бойцов АТО, которые в конце декабря вернулись домой, поздравил украинских воинов и пообещал укреплять армию – «нашу гордость и нашу славу».

«Через искусственные линии разграничения мои искренние пожелания пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сестры, ваш дом – Украина», - заявил Порошенко после этого.

Заверив телезрителей, что вот наступит время – «прогоним и накажем грабителя, который разорил наш дом», он тут же поздравил с Новым годом международных партнеров Киева и напомнил, что на днях США решили поставить Украине «современное оборонительное оружие», «шаг в этом направлении сделала и Канада», а ЕС «продлил санкции против страны-агрессора».

Упомянул о безвизе, призвал народ к оптимизму и в конце пожелал «гражданам Украины и украинцам всего мира – мира, счастья, благополучия».

К СЛОВУ

Большой обмен пленными ЛДНР с Украиной 2017: Киев сначала устроил провокацию, а потом не передал всех пленных

«Комсомолка» поприсутствовала на обмене пленными 2017 и разузнала – кого передают в Украину, и кто возвращается в Республики Донбасса (подробности).