2018-01-01T05:00:03+03:00
Политика

«Братья и сестры, ваш дом – Украина»: Порошенко поздравил с Новым годом жителей Крыма и Донбасса

Правда, сначала лидер Незалежной пообещал укреплять украинскую армию, а потом объявил, что США дадут Киеву оружие
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом. Фото: пресс-служба президента УкраиныПетр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом. Фото: пресс-служба президента Украины
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В своём новогоднем обращении к нации президент Украины Петр Порошенко поздравил с Новым годом жителей Крыма и Донбасса.

В самом начале своего выступления он призвал «вместе порадоваться» за пленных бойцов АТО, которые в конце декабря вернулись домой, поздравил украинских воинов и пообещал укреплять армию – «нашу гордость и нашу славу».

«Через искусственные линии разграничения мои искренние пожелания пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сестры, ваш дом – Украина», - заявил Порошенко после этого.

Заверив телезрителей, что вот наступит время – «прогоним и накажем грабителя, который разорил наш дом», он тут же поздравил с Новым годом международных партнеров Киева и напомнил, что на днях США решили поставить Украине «современное оборонительное оружие», «шаг в этом направлении сделала и Канада», а ЕС «продлил санкции против страны-агрессора».

Упомянул о безвизе, призвал народ к оптимизму и в конце пожелал «гражданам Украины и украинцам всего мира – мира, счастья, благополучия».

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