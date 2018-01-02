Президент Южной Кореи распорядился подготовиться к возможному участию КНДР в Олимпиаде-2018

2 Янв. 2018 2018-01-02T15:07:42+03:00

Ранее Мун Чжэ Ин приветствовал желание северокорейского руководства отправить свою делегацию на Игры в Пхенчхане

Изменить размер текста: A A

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приветствовал желание председателя КНДР Ким Чен Ына направить делегацию на Олимпийские Игры-2018 в Пхенчхане и поручил профильным ведомствам подготовить такой визит.

«Мы приветствуем и расцениваем это как согласие с нашим предложением воспользоваться Олимпиадой в Пхенчхане как хорошей возможностью ради мира и улучшения отношений между Югом и Севером», - цитирует южнокорейского лидера агентство Ренхап.

Сообщается, что Мун Чжэ Ин поручил министерствам по делам национального объединения, культуры и спорта «как можно скорее» подготовить варианты возможного участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде. При этом внешнеполитическое ведомство должно будет проконсультироваться с международным сообществом и союзными государствами.

Накануне председатель КНДР выступил с обращением к народу, в котором выразил готовность отправить северокорейскую команду на Игры в Пхенчхан, а также подчеркнул необходимость улучшения отношений с южным соседом.