2018-01-01T08:00:51+03:00
В мире

КНДР объявила о намерении отправить свою сборную на Олимпиаду-2018

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын считает, что нужно улучшить отношения между Пхеньяном и Сеулом
Дарья ИВАШКИНА
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Северокорейский лидер Ким Чен ЫнСеверокорейский лидер Ким Чен ЫнФото: REUTERS
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении сообщил о намерении КНДР отправить свою национальную сборную на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в феврале в южнокорейском Пхенчхане.

«Мы намереваемся отправить нашу команду», - сказал политик, отметив, что Олимпиада - это «хороший шанс для демонстрации возможностей нации».

Также Ким Чен Ын заявил о необходимости улучшения отношений между Пхеньяном и Сеулом. «Прежде всего необходимо ослабить острую военную напряженность между Севером и Югом, создать мирную обстановку на Корейском полуострове», - подчеркнул политик в своем обращении, которое транслировало Центральное телевидение КНДР.

В то же время лидер Северной Кореи объявил о завершении создания национальных ядерных сил, добавив, что ядерная кнопка теперь постоянно «лежит на его рабочем столе». Кроме того, он призвал ускорить массовое производство баллистических ракет и ядерных боеголовок.

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