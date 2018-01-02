Конституционный суд Молдавии позволил спикеру парламента или премьеру назначать членов правительства

2 Янв. 2018 2018-01-02T16:33:23+03:00

Президент республики Игорь Додон был временно отстранен от должности

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Конституционный суд Молдавии принял во вторник решение о временном отстранении президента республики Игоря Додона. Теперь в порядке исполнения его обязанностей премьер-министр или спикер парламента страны смогут назначить членов правительства, кандидатуры которых ранее отклонил глава государства.

«В соответствии со статьей 91 конституции в порядке осуществления временного исполнения обязанностей председатель парламента или премьер в качестве и.о. издаст декрет о назначении членов правительства и примет их присягу», - заявил член КС Игорь Доля в ходе заседания.

Ранее обладающая парламентским большинством Демпартия Молдавии предложила заменить ряд членов кабмина. В том числе министров иностранных дел, экономики, сельского хозяйства, труда и соцзащиты.

Президент республики утвердил отставки, но отказался назначить на должности в правительстве предложенные парламентариями кандидатуры. В ближайшие часы вместо него это сделает премьер-министр Павел Филип или спикер парламента Андриан Канду.