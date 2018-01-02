Главы МИД Украины и Германии посетят Донбасс

2 Янв. 2018 2018-01-02T22:56:27+03:00

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Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль посетит 3 января Киев, где в рамках визита состоятся его переговоры с украинским коллегой Павлом Климкиным. После этого дипломаты совершат совместную поездку к линии соприкосновения в Донбассе.

«3 и 4 января федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль посетит с рабочим визитом Украину. В украинском МИД состоятся переговоры с главой ведомства Павлом Климкиным, после чего министры осуществят совместную поездку в Донбасс к линии соприкосновения», - говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.

В министерстве отметили, что ключевым пунктом переговоров станет позиция Германии и Франции в рамках работы по урегулированию в Донбассе в формате «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция и Германия).

Габриэль и Климкин обсудят совместные шаги по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины. Также произойдет обмен мнениями по вопросам «динамичного и плодотворного» сотрудничества между двумя странами.