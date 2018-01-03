США могут оставить Пакистан без финансовой помощи

3 Янв. 2018 2018-01-03T09:36:15+03:00

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Власти США могут полностью прекратить оказание финансовой поддержки Пакистану. Это связано, прежде всего, с тем, что Исламабада якобы продолжает поддерживать террористов. Такое заявление сделала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Пакистан ведет двойную игру на протяжении многих лет. Они иногда работают с нами, но также укрывают террористов, которые нападают на наши войска в Афганистане", - сказала постпред.

Она подчеркнула, что Вашингтон решил пока не перечислять властям Исламской Республики 225 млн долларов, обещанные в рамках сотрудничества в борьбе с терроризмом. При этом, по словам Хейли, такое решение США никак не связано с тем, что Исламабада поддержала резолюцию Генассамблеи ООН о непризнании Иерусалима столицей Израиля, передает The Hill.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил что Белый дом только зря тратит деньги на помощь Пакистану, ведь на выделенные за все время 33 миллиарда долларов республика отвечала "только ложью и мошенничеством".