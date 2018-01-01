Трамп обвинил Пакистан в укрывательстве боевиков из Афганистана
В понедельник, 1 января, президент США Дональд Трамп обвинил Пакистан в укрывательстве боевиков из Афганистана. Как отметил американский лидер, Вашингтон регулярно направлял финансовую помощь Исламабаду, однако власти исламской республики не помогали в борьбе с терроризмом.
«США за последние 15 лет выделили Пакистану более 33 миллиардов долларов помощи, а они отвечали нам только ложью и мошенничеством, думая, что наши лидеры - идиоты. Они предоставляют убежище террористам, за которыми мы охотимся в Афганистане, и почти не оказывают помощь (в борьбе с боевиками). Довольно!» - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.
Кстати, напомним, нынешний хозяин Белого дома уже не в первый раз предъявляет подобные обвинения Пакистану. Так, выступая в августе прошлого года перед военнослужащими на военной базе Форт-Майер под Вашингтоном, он также заявил, что террористы часто находят убежище в Пакистане.