1 Янв. 2018 2018-01-01T16:10:08+03:00

Как отметил хозяин Белого дома, Исламабад за последние 15 лет получил более $33 млрд, однако в ответ почти ничем не помог Вашингтону

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В понедельник, 1 января, президент США Дональд Трамп обвинил Пакистан в укрывательстве боевиков из Афганистана. Как отметил американский лидер, Вашингтон регулярно направлял финансовую помощь Исламабаду, однако власти исламской республики не помогали в борьбе с терроризмом.

«США за последние 15 лет выделили Пакистану более 33 миллиардов долларов помощи, а они отвечали нам только ложью и мошенничеством, думая, что наши лидеры - идиоты. Они предоставляют убежище террористам, за которыми мы охотимся в Афганистане, и почти не оказывают помощь (в борьбе с боевиками). Довольно!» - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Кстати, напомним, нынешний хозяин Белого дома уже не в первый раз предъявляет подобные обвинения Пакистану. Так, выступая в августе прошлого года перед военнослужащими на военной базе Форт-Майер под Вашингтоном, он также заявил, что террористы часто находят убежище в Пакистане.