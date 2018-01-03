Крымский депутат Госдумы прокомментировал испытания украинского ракетного комплекса «Гром-2»
Киев сознательно опубликовал видео испытания двигателя нового украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2», чтобы запугать мирное население Крыма и испортить жителям полуострова новогоднее настроение.
Об этом в интервью RT заявил депутат Госдумы от Республики Крым, зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек.
«Официальный Киев обнародовал испытания новой ракеты в надежде испортить крымчанам новогодние каникулы»», - сказал Бальек.
Депутат не сомневается, что Украина таким образом сознательно сигнализирует о потенциальной угрозе Крымскому мосту, так как заявленные характеристики комплекса теоретически позволяют поражать цели в Керченском проливе.
Парламентарий уверен, что цель этой «информационной кампании» - запугивание мирного населения полуострова, так как на российскую группировку войск в Крыму украинские «экспериментальные ракеты» никакого впечатления не производят.
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