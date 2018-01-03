2018-01-03T18:00:12+03:00
Политика

Крымский депутат Госдумы прокомментировал испытания украинского ракетного комплекса «Гром-2»

По мнению Руслана Бальбека, Киев рассчитывает запугать мирное население полуострова
Денис СУХОВ
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Подготовка к испытанию двигателя для ракет ОТК "Гром-2"Подготовка к испытанию двигателя для ракет ОТК "Гром-2"
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Киев сознательно опубликовал видео испытания двигателя нового украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2», чтобы запугать мирное население Крыма и испортить жителям полуострова новогоднее настроение.

Об этом в интервью RT заявил депутат Госдумы от Республики Крым, зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек.

«Официальный Киев обнародовал испытания новой ракеты в надежде испортить крымчанам новогодние каникулы»», - сказал Бальек.

Депутат не сомневается, что Украина таким образом сознательно сигнализирует о потенциальной угрозе Крымскому мосту, так как заявленные характеристики комплекса теоретически позволяют поражать цели в Керченском проливе.

Парламентарий уверен, что цель этой «информационной кампании» - запугивание мирного населения полуострова, так как на российскую группировку войск в Крыму украинские «экспериментальные ракеты» никакого впечатления не производят.

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