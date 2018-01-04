Движение на трассе в ХМАО восстановлено после страшного ДТП в Югре

4 Янв. 2018 2018-01-04T07:52:47+03:00

В результате сильного столкновения погибли десять человек Фото: Пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре

В среду в результате ДТП в Югре погибли десять человек, в том числе четыре ребенка

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Движение на участке дороги в Ханты-Мансийском автономном округе было полностью восстановлено после страшного ДТП в Югре. Такое заявление сделали в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Движение восстановили", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника.

Ранее сообщалось, что после аварии трасса была перекрыта.

Напомним, 3 января недалеко от посёлка Талинка произошло столкновение двух легковых автомобилей Mazda 6 и Renault Duster. В результате ДТП погибли десять человек, в том числе четверо детей в возрасте от одного года до 12 лет.

Причины аварии выясняются. На место происшествия по личному поручению заместителя генерального прокурора России Юрия Пономарева прибыл прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин. Председатель Следственного комитета РФ, генерал юстиции Александр Бастрыкин также приказал своим подчиненным разобраться в обстоятельствах случившегося.