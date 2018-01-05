Трамп обвинил автора книги о тайнах Белого дома во лжи

5 Янв. 2018 2018-01-05T08:39:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп обвинил журналиста Майкла Вулффа во лжи в связи с его книгой "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа".

"Я закрыл автору лживой книги доступ в Белый дом (на самом деле я неоднократно отклонял его)! Я никогда не говорил с ним для этой книги", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что издание полно клеветы, искажений и несуществующих источников.

Напомним, ранее СМИ опубликовали фрагмент из книги Вулффа, после чего личный адвокат Трампа направил автору и издателю послание с требованием приостановить выпуск. Тем временем, в интернете книгу уже назвали бестселлером номер один.

Ранее благодаря изданию Вулффа была раскрыта загадка необычной прически Трампа. Журналист рассказал, что о прическе своего отца сообщила дочь президента Иванка Трамп. "После пересадки волос те окружили абсолютно лысую макушку Трампа и направляются со всех сторон так, чтобы сойтись в центре, а потом зачесываются назад и фиксируются гелем", - пишет Вулфф.