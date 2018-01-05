Захарова: Москва ждет от ОБСЕ внятной позиции в связи с высылкой российских журналистов из Латвии

5 Янв. 2018 2018-01-05T15:20:41+03:00

Как отметили в МИД РФ, отсутствие действенных мер со стороны организации будет означать, что иного механизма, кроме ответных мер, нет

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В министерстве иностранных дел РФ прокомментировали высылку российских журналистов из Латвии. Как заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Москва ждет от ОБСЕ конкретных шагов и внятной позиции в связи с произошедшим.

«Россия ожидает от представителя организации по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира внятной публичной позиции и конкретных шагов в качестве реакции на акты высылки российских журналистов из Латвии», - говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Также там отмечается, что Дезир в ходе своего недавнего визита в Москву неоднократно подчеркивал, что принцип взаимности в такого рода вопросах - путь, ведущий к опустошению информационной среды. Между тем, по словам российского дипломата, отсутствие действенных мер со стороны ОБСЕ будет означать, что иного механизма, кроме ответных мер, нет.

Напомним, ранее в Риге приняли решение о высылке из страны российских журналистов - супругов Анатолия и Ольги Курлаевых.