Латвия выдворяет корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву

4 Янв. 2018 2018-01-04T15:11:48+03:00

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Власти Латвии выдворяют из страны корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву. По словам самой российской журналистки, ее обвиняют в угрозе национальной безопасности. Теперь женщина должна покинуть страну в течение суток.

Отметим, что несколько дней назад из страны выслали и мужа Курлаевой Анатолия, который является корреспондентов телеканала "ТВ Центр". Его назвали угрозой нацбезопасности Латвии, при этом, подчеркнув, что претензий к супруге не имеют.

Однако уже в четверг утром сотрудники пограничной службы снова пришли в отель к журналистке и сообщили ей об обратном решении властей.

"Сегодняшним днем вышло постановление, местные погранслужбы очень удивлены, потому что сами пытаются его прочитать и понять, как это произошло. Будет выдворение, причины пока неизвестны", - передает телеканал "Россия 24".