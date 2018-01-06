2018-01-06T08:13:46+03:00
Звезды

Сценариста бондианы Пола Хаггиса обвинили в домогательствах

По данным СМИ, на сценариста и режиссера подали в суд несколько женщин
Екатерина БОЛГОВА
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Сценарист и режиссер Пол ХаггисСценарист и режиссер Пол ХаггисФото: REUTERS
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Американского сценариста и режиссера, автора сценариев двух фильмов о Джеймсе Бонде, лауреата премии «Оскар» Пола Хаггиса обвинили в сексуальных домогательствах.

Как сообщает агентство Associated Press, на Хаггиса подали в суд несколько женщин. Одна из них заявила, что сценарист принуждал ее к оральному сексу, а затем изнасиловал. По словам другой, мужчина принуждал ее к сексу, но ей удалось сбежать. Третья женщина рассказала, что Хаггис держал ее за руки и насильно целовал.

Все это, как утверждают женщины, произошло с 1996 по 2015 год. По словам потерпевших, они работали в шоу-бизнесе и получали приглашения от Хаггиса для обсуждения профессиональных тем в уединенных местах.

По словам адвоката, Хаггис «никого не насиловал» и уже подал встречный иск на сумму 9 млн долларов.

Напомним, 20 октября несколько американских актрис обвинили в сексуальных домогательствах знаменитого продюсера Харви Вайнштейна. После этого в Голливуде началась волна обвинений в неподобающем поведении.

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