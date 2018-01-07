Генпрокурор Саудовской Аравии объяснил арест 11 принцев

7 Янв. 2018 2018-01-07T09:28:13+03:00

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Генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Мужиб заявил, что одиннадцать принцев были арестованы из-за того, что они отказались прекратить протест в королевском дворце Каср-аль-Хукм в Эр-Рияде.

По его словам, принцы требовали отмены приказа короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Согласно документу, члены монаршей семьи принцы должны теперь сами платить по счетам за воду и электричество. А также протестующие хотели получить денежную компенсацию за решение суда в отношении их родственника. По данным СМИ, речь идет о казне их двоюродного брата.

По данным Аль-Мужиба, в настоящее время принцы находятся в тюрьме Эль-Хайр в ожидании судебного разбирательства, передает Al Arabia.

Напомним, ранее сообщалось о задержании одиннадцати принцев Саудовской Аравии, участвующих в протесте.