2018-01-08T10:52:40+03:00
Общество

Молодая американка готовится выйти замуж за тетрис после расставания с калькулятором

По словам двадцатилетней жительницы Флориды, она состоит в отношениях с игрой более года и проводит за ней по 12 часов в день
Денис СУХОВ
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Молодая американка готовится выйти замуж за тетрис после расставания с калькуляторомМолодая американка готовится выйти замуж за тетрис после расставания с калькуляторомФото: ТАСС
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Жительница Флориды Нурул Махджабин Хассан готовится выйти замуж за тетрис после расставания с калькулятором. По словам двадцатилетней девушки, она состоит в отношениях с игрой уже более года и ежедневно проводит за ней по 12 часов.

«Я думаю, что тетрис так прекрасен, он идеален и позволяет мыслить нестандартно. В физическом смысле я ощущаю то же самое, что и люди, которые состоят в отношениях, — понимаешь, что это человек, который тебе подходит», - поделилась Хассан в интервью газете Metro.

Издание отмечает, что девушка очень предана тетрису и приобретает различную атрибутику, связанную с игрой. Она намерена сыграть свадьбу сразу после окончания обучения.

Ранее Хассан состояла в отношениях с калькулятором по имени Пьер. Девушка никогда не влюблялась в представителей человеческого рода, объектом ее страсти всегда были неодушевленные предметы, например, осциллоскоп.

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