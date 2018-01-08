Молодая американка готовится выйти замуж за тетрис после расставания с калькулятором

8 Янв. 2018 2018-01-08T10:52:40+03:00

По словам двадцатилетней жительницы Флориды, она состоит в отношениях с игрой более года и проводит за ней по 12 часов в день

Изменить размер текста: A A

Жительница Флориды Нурул Махджабин Хассан готовится выйти замуж за тетрис после расставания с калькулятором. По словам двадцатилетней девушки, она состоит в отношениях с игрой уже более года и ежедневно проводит за ней по 12 часов.

«Я думаю, что тетрис так прекрасен, он идеален и позволяет мыслить нестандартно. В физическом смысле я ощущаю то же самое, что и люди, которые состоят в отношениях, — понимаешь, что это человек, который тебе подходит», - поделилась Хассан в интервью газете Metro.

Издание отмечает, что девушка очень предана тетрису и приобретает различную атрибутику, связанную с игрой. Она намерена сыграть свадьбу сразу после окончания обучения.

Ранее Хассан состояла в отношениях с калькулятором по имени Пьер. Девушка никогда не влюблялась в представителей человеческого рода, объектом ее страсти всегда были неодушевленные предметы, например, осциллоскоп.