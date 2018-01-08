2018-01-08T15:02:24+03:00
Экономика

ЦБ РФ опубликовал новации в банковской системе 2018 года

В частности, регулятор объявил об увеличении взносов в Агентство по страхованию вкладов
Дарья ИВАШКИНА
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Центробанк РоссииЦентробанк РоссииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В понедельник, 8 января, Банк России опубликовал новации в банковской системе 2018 года - важные изменения и нововведения для кредитных организаций.

В частности, стало известно, что с начала этого года ЦБ РФ переходит к пропорциональному регулированию банковской системы. «В течение года банки должны будут принять решение – либо увеличить капитал до одного миллиарда рублей и работать по универсальной лицензии, либо перейти на базовую лицензию (минимальный размер капитала – 300 миллионов рублей)», - говорится в сообщении регулятора.

Также там отмечается, что теперь все кредитные организации должны перейти на Международный стандарт финансовой отчетности (МСФО) 9: он заменит МСФО 39.

Кроме того, ЦБ объявил об увеличении взносов в Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Так, базовая ставка взносов в фонд страхования вкладов выросла с 0,12 до 0,15% расчетной базы (среднего остатка вкладов за квартал).

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