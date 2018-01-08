МИД РФ: в отличие от США Россия не вмешивается в выборы в других странах

8 Янв. 2018 2018-01-08T21:12:20+03:00

В Москве ответили на очередные обвинения во «вмешательстве» в электоральные процессы

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В МИД России ответили на обвинения во «вмешательстве» в выборы в США и Мексике. Как заметил заместитель министра иностранных дел нашей страны Сергей Рябков, Москва никогда не планировала и не собирается вмешиваться в электоральные процессы в других странах.

По мнению дипломата, официальные американские лица «погрузили сами себя в пучину антироссийских предубеждений и предрассудков». При этом Рябков отметил, что попытки вмешательства во внутренние дела других стран свойственны именно Соединенным Штатам, а не РФ.

«Это как в кривом зеркале: они смотрят на то, что делают сами, и считают, что другие поступают таким же образом. Абсолютно это не имеет ничего общего с реальностью, для нас органически чужды подобного рода подходы», - цитирует замглавы МИД РФ «Интерфакс».

Напомним, ранее помощник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявил, что первые признаки того, что Москва якобы пытается повлиять на президентские выборы в Мексике, «уже существуют».