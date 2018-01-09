2018-01-09T19:24:29+03:00
Политика

Минобороны сообщило о самолете-разведчике ВМС США над Средиземным морем во время атаки дронов на Хмеймим

В российском ведомстве прокомментировали заявление Пентагона о нападении
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российские военные смогли предотвратить попытку атаки террористов на базы в СирииРоссийские военные смогли предотвратить попытку атаки террористов на базы в СирииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Минобороны России выразили озабоченность заявлением представителей Пентагона о том, что атаковавшие базы РФ в Сирии беспилотники террористов легко приобрести на открытом рынке.

В ведомстве напомнили, что информация об используемых боевиками технологиях намеренно не распространялась, как и предположения о причастности к нападению конкретной страны.

"[Заявления] вызывают не только нашу озабоченность, но и законный интерес: о каких технологиях идет речь, где находится данный "рынок" и какая спецслужба там торгует данными космической разведки", - говорится в сообщении МО.

Между тем, для атаки боевики использовали координаты космической разведки, запрограммированные контроллеры управления БПЛА и сброса боеприпасов в системе GPS, чего ранее у них не было.

Кроме того, в момент нападения над акваторией Средиземного моря барражировал самолет ВМС США "Посейдон".

Ранее эксперт рассказал, из чего были собраны дроны, атаковавшие Хмеймим и Тартус, и где можно достать все необходимые материалы.

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