Минобороны об атаке российских баз в Сирии дронами: С такими технологиями террористы могут нанести удар в любой стране

9 Янв. 2018 2018-01-09T01:52:53+03:00

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Российское оборонное ведомство рассказало о беспрецедентной атаке, которой подверглись места дислокации нашей группировки в Сирийской Арабской республике. В ночь на 6 января сразу 13 летательных аппаратов с самодельными минами попытались сбросить взрывчатку на авиабазу ВКС России Хмеймим и базу ВМФ в Тартусе. Однако, по сообщениям Минобороны РФ, система обеспечения безопасности сорвала попытку боевиков прорваться к нашим базам по воздуху.

Министерство обороны опубликовало фото перехваченых дронов

- Десять ударных беспилотных летательных аппаратов приближались к российской авиабазе Хмеймим и еще три — к пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в городе Тартус, - подчеркнули в оборонном ведомстве. - Шесть воздушных целей российские подразделения радиоэлектронной борьбы взяли под свой контроль, перехватив внешнее управление. Из них три посадили на подконтрольную территорию вне базы, еще три при посадке сдетонировали от столкновения с землей.

Такие снимки дронов боевики выкладывают в соцсетях

Еще семь беспилотников террористов были уничтожены зенитно-ракетными пушечными комплексами «Панцирь-С». Таким образом, никакого ущерба эта атака не нанесла, а российские системы ПВО показали свои возможности по защите своей территории. В Минобороны отметили, что техническая экспертиза захваченных беспилотников показала, что террористы могут атаковать с дальности около 100 километров.

А это мины, которыми террористы собирались бомбить с дронов Хмеймим и ТартусФото: Министерство обороны РФ

Вместе с тем, в военном ведомстве подчеркивают, что с такими технологиями террористы могут нанести удар с воздуха в любой стране, в любом городе. А вот откуда у боевиков появились подобные технологии - вопрос.

- Российские специалисты устанавливают каналы поставки террористам в Сирии технологий и устройств, а также изучают тип и происхождение взрывчатки в захваченных беспилотниках, - говорится в сообщении Минобороны. - Инженерные решения, использованные террористами при атаке на российские объекты в Сирии, могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств в назначенных координатах. Все БПЛА террористов оснащены барометрическими датчиками и сервоприводами управления рулями высоты.

Уже точно установлено, откуда были запущены эти беспилотники. Известно, что до цели они летели около 50 километров. В самодельных взрывных устройствах, прикрепленных к БПЛА самолетного типа, использовались взрыватели иностранного производства, отметили в оборонном ведомстве.

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