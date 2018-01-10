Итоги 2017 года от PornHub: Раскрыты сексуальные предпочтения россиян

10 Янв. 2018 2018-01-10T16:28:20+03:00

Больше двух третей россиян, посетивших порносайт в прошлом году, были мужчинами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стало известно, какое порно чаще всего ищут наши соотечественники, и сколько времени они проводят за его просмотром

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Крупнейший в мире ресурс с порнографическими материалами PornHub подвел итоги 2017 года и рассказал о том, какие предпочтения имеют пользователи сайта по всему миру, в том числе россияне.

Так, самыми популярными оказались фильмы для женщин и лесбинское порно. В этом году они обогнали даже пародии на американскую мультипликацию "Рика и Морти" и спиннеры. Лидирующими категориями стали "анальный секс", "хентай" и "мультфильмы".

Россияне же чаще всего вводили в строку запроса "русские", "хентай" и overwatch, а среди актрис предпочитали искать Сашу Грей, которая уже давно не снимается в порно, и Ким Кардашьян.

Всего за минувший год PornHub посетили 28,5 млрд человек, по 81 млн ежедневно. Среди россиян это были в большинстве случаев мужчины. При этом, среднее время пребывания на сайте составило 9,5 минуты. Дольше всех задерживались филиппинцы - 13 минут, а показатель наших соотечественников не превышает 7 минут 41 секунды.