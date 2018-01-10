2018-01-10T23:44:21+03:00
Экономика

Уоррен Баффет предрек всем криптовалютам «плохой конец»

Миллиардер заявил, что его холдинг не будет вкладывать средства в биткоин
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Миллиардер, глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен БаффетМиллиардер, глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен БаффетФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Вложение капитала в любые криптовалюты нецелесообразно, поскольку однажды они обвалятся. Такое мнение высказал американский миллиардер, инвестор и третий богатейший человек на планете Уоррен Баффет.

"Что касается криптовалют в целом, я могу сказать почти с уверенностью, что их ждет плохой конец. Когда и как это произойдет, я не знаю", - заявил он.

Баффет отметил, что холдинг Berkshire Hathaway, который он возглавляет, не вкладывает и не планирует вкладывать средства в криптовалюту, в том числе в биткойн, передает сайт телеканала CNBC.

Миллиардер уверен, что если бы он сделал ставку на криптовалюту, то не заработал бы ни копейки. Баффет отметил, что предпочитает инвестировать в "достойный бизнес".

"У меня достаточно проблем с вещами, о которых я кое-что знаю. Зачем мне ввязываться в то, в чем я не разбираюсь", - констатировал предприниматель.

Напомним, издание Bloomberg оценило состояние Баффета на начало 2018 года в $ 87,2 миллиарда. Он на третьем месте в списке самых богатых людей мира.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Швейцарии запретили владельцам собак мешать им лаять
Американец получит от фармацевтов 500 тысяч за выросшую у него грудь
С сайта полка "Азов" удалили сообщение о получении американского оружия
Опрос показал, что у избирателей США Опра Уинфри популярнее Трампа
Трамп устроил лотерею для розыгрыша билетов на празднование годовщины инаугурации
Рикки Мартин стал мужем
Евросоюз объяснил причину отказа в выделении Украине 600 миллионов евро
В США отложили суд над наркобароном Гусманом по прозвищу «Коротышка»
Российское посольство в Вашингтоне обвинило США в давлении на иностранные СМИ
Футболисты мадридского "Реала" вышли в четвертьфинал Кубка Испании, сыграв вничью с "Нумансией" 2:2
Погода в Москве на 11 января 2018 года: ожидается до 1 градуса мороза
Пожар в московском ресторане ликвидирован
Минтруда планирует увеличить МРОТ к маю 2018 года до 11,1 тыс. рублей