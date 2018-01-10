Уоррен Баффет предрек всем криптовалютам «плохой конец»

10 Янв. 2018 2018-01-10T23:44:21+03:00

Миллиардер заявил, что его холдинг не будет вкладывать средства в биткоин

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Вложение капитала в любые криптовалюты нецелесообразно, поскольку однажды они обвалятся. Такое мнение высказал американский миллиардер, инвестор и третий богатейший человек на планете Уоррен Баффет.

"Что касается криптовалют в целом, я могу сказать почти с уверенностью, что их ждет плохой конец. Когда и как это произойдет, я не знаю", - заявил он.

Баффет отметил, что холдинг Berkshire Hathaway, который он возглавляет, не вкладывает и не планирует вкладывать средства в криптовалюту, в том числе в биткойн, передает сайт телеканала CNBC.

Миллиардер уверен, что если бы он сделал ставку на криптовалюту, то не заработал бы ни копейки. Баффет отметил, что предпочитает инвестировать в "достойный бизнес".

"У меня достаточно проблем с вещами, о которых я кое-что знаю. Зачем мне ввязываться в то, в чем я не разбираюсь", - констатировал предприниматель.

Напомним, издание Bloomberg оценило состояние Баффета на начало 2018 года в $ 87,2 миллиарда. Он на третьем месте в списке самых богатых людей мира.