Назван самый богатый человек в мире

10 Янв. 2018 2018-01-10T01:22:31+03:00

Основатель Amazon Джефф Безос снова стал самым богатым человеком в мире Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса к 2018 году составляет более 105 миллиарда долларов

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Издание Bloomberg опубликовало список пятисот самых богатых людей земного шара. На первом месте в нем стоит американец, основатель компании Amazon.com Джефф Безос. К началу 2018 года его состояние оценивалось в 105,1 миллиарда долларов.

На втором месте создатель Microsoft Билл Гейтс ($93,3 миллиарда), инвестор Уоррен Баффет ($ 87,2 миллиарда), создатель Facebook Марк Цукерберг ($77,5 миллиарда) – все граждане США. Замыкает пятерку первых испанец, бывший глава компании Inditex Амансио Ортега ($76 миллиардов).

В десятку богатейших также вошли гражданин Мексики, подданый Франции и еще три американца.

Самый богатый российский бизнесмен, генеральный директор «Севергрупп», председатель Совета директоров «Силовые машины» Алексей Мордашев ($20,3 млрд) на 47 месте. Владелец и президент управляющей компании «Интеррос» Владимир Потанин на 50 месте списка с $19,8 млрд. Владелец активов Новолипецкого металлургического комбината и Universal Cargo Logistics Holding Владимир Лисин на 58 месте ($18,млрд).