Экс-министр обороны Польши возглавит комиссию по расследованию катастрофы Ту-154

11 Янв. 2018 2018-01-11T15:08:37+03:00

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Комиссию по расследованию причин крушения самолета Ту-154 президента Польши Леха Качиньского под Смоленском возглавит экс- министр обороны страны Антони Мачеревич.

Как сообщил в своем микроблоге в Twitter главный редактор Gazety Polskiej Томаш Сакевич, такое решение принял новый глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.

Напомним, лайнер Ту-154 Леха Качиньского потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленска в 2010 году. Погибли все находившиеся на борту находились 96 человек. В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет признал причиной происшествия принятое экипажем решение не уходить на запасной аэродром. Первая комиссия Польши под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера подтвердила эти выводы.

Однако власти Польши организовали еще одну комиссию в составе Минобороны. 10 января 2018 года комиссия сообщила, что считает одним из основных выводов отчета сведения о взрывах на борту самолета. В СК РФ заявили, что подтверждений версии взрыва на борту самолета не обнаружено.