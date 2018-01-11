11 Янв. 2018 2018-01-11T14:03:14+03:00

СК РФ: Следствие не подтвердило версию со взрывом на борту Ту-154 Леха Качиньского Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В ходе расследования обстоятельств крушения Ту-154 президента Польши Леха Качиньского Следственный комитет РФ проверял версию взрыва на борту, однако она не нашла подтверждений. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Версия о взрыве на борту самолета была проверена Следственным комитетом РФ в числе первоочередных, но своего подтверждения не нашла», - цитирует пресс-релиз агентство ТАСС.

При этом в СК подчеркнули, что специалисты Международного авиационного комитета пришли к аналогичным выводам в ходе собственного расследования.

Ранее комиссия Минобороны Польши, занимающаяся повторным расследованием катастрофы под Смоленском, заявила, что на борту президентского Ту-154 произошло несколько взрывов. Утверждается, что к такому выводу пришел международный эксперт Франк Тейлор после ознакомления с материалами дела.

По словам Тейлора, левое крыло лайнера было разрушено взрывом, который имел несколько источников, что якобы подтверждается «анализом механизма столкновения дверей с землей».