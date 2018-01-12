2018-01-12T13:44:19+03:00
Политика

Песков назвал жестом доброй воли предложение Путина передать Украине технику из Крыма

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал инициативу главы государства
Екатерина БОЛГОВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал жестом доброй воли предложение Владимира Путина передать Киеву военную технику из Крыма.

Напомним, накануне на встрече с главными редакторами ведущих СМИ в редакции «КП» глава государства заявил, что Москва готова передать украинской стороне военные корабли и авиатехнику из Крыма.

"Президент в том числе и вчера об этом говорил: о том, что Россия больше других стран заинтересована в том, чтобы были реализованы минские договоренности, президент является сторонником продолжения и завершения процесса обмена удерживаемыми лицами. И это, скажем так, еще один жест доброй воли", — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что такое предложение нацелено на то, чтобы все-таки сдвинуть процесс реализации минских соглашений с мертвой точки

"Вы знаете, что до начала активных боевых действий на Донбассе часть техники была возвращена на Украину, затем этот процесс был прекращен в связи с началом активных боевых действий", — напомнил представитель Кремля.

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