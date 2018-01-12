Песков назвал жестом доброй воли предложение Путина передать Украине технику из Крыма
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал жестом доброй воли предложение Владимира Путина передать Киеву военную технику из Крыма.
Напомним, накануне на встрече с главными редакторами ведущих СМИ в редакции «КП» глава государства заявил, что Москва готова передать украинской стороне военные корабли и авиатехнику из Крыма.
"Президент в том числе и вчера об этом говорил: о том, что Россия больше других стран заинтересована в том, чтобы были реализованы минские договоренности, президент является сторонником продолжения и завершения процесса обмена удерживаемыми лицами. И это, скажем так, еще один жест доброй воли", — сказал Песков журналистам.
Он отметил, что такое предложение нацелено на то, чтобы все-таки сдвинуть процесс реализации минских соглашений с мертвой точки
"Вы знаете, что до начала активных боевых действий на Донбассе часть техники была возвращена на Украину, затем этот процесс был прекращен в связи с началом активных боевых действий", — напомнил представитель Кремля.