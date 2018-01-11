2018-01-11T21:15:19+03:00
Политика

Путин готов передать Украине военную технику, которая осталась в Крыму

При этом при утилизации не подлежащих транспортировке снарядов могут присутствовать военнослужащие незалежной
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир Путин в редакции "КП"Президент России Владимир Путин в редакции "КП"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Президент России Владимир Путин выразил готовность передать Украине оставшуюся в Крыму военную технику. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с редакторами крупнейших отечественных изданий, которая состоялась в четверг в редакции "КП".

"Мы готовы продолжить этот процесс: готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что речь идет о множестве кораблей и боевых самолетов, десятки которых находятся в довольно "плачевном состоянии". К тому же, многие из снарядов не подлежат транспортировке, поскольку представляют опасность. Они могут быть только утилизированы на месте. При это, при уничтожении могут присутствовать украинские военнослужащие. Путин подчеркнул, что совсем не против такого расклада.

Напомним, что во время беседы с редакторами президент также ответил на вопросы об атаке российской базы в Сирии, криптовалюте, выборах в Италии и другие.

ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ОБЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СМИ

Владимир Путин в редакции «Комсомольской правды» 11 января 2018 года.Президент России приехал в редакцию «Комсомолки» на встречу с главными редакторами ведущих изданий страны

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