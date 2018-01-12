2018-01-12T20:08:29+03:00
В мире

В Турции задержан очередной подозреваемый по делу об убийстве посла Карлова

Вероятный преступник является бывшим сотрудником Управления информационно-коммуникационных технологий республики
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Подозреваемого в причастности к убийству задержали по ордеру, выданному судом АнкарыПодозреваемого в причастности к убийству задержали по ордеру, выданному судом АнкарыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Турции задержан очередной подозреваемый в причастности к убийству российского посла в Анкаре Андрея Карлова. Такое заявление сделали в столичном управлении полиции.

"Решением суда Анкары гражданин Турции с инициалами Х.К. арестован. Ему предъявлены обвинения в "соучастии в организации умышленного убийства", - передает агентство Anadolu.

При этом уточняется, что подозреваемый является бывшим сотрудником Управления информационно-коммуникационных технологий республики.

Напомним, Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года в ходе выступления на открытии фотовыставки "Россия глазами турок". Убийцей оказался полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, которого сразу же ликвидировали.

В рамках расследования уже арестовано семь человек, в числе которых глава медиа-группы Guru Хайреддин Айдынбаш и организатор выставки Мустафа Тимур Озкан.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что задержан также предполагаемый организатор преступления.

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