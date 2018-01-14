2018-01-14T12:41:07+03:00
Звезды

Снимавшего принцессу Диану фотографа обвинили в домогательствах

На недостойное поведение Марио Тестино пожаловались уже 13 мужчин
Дарья ИВАШКИНА
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Фотограф Марио ТестиноФотограф Марио ТестиноФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 14 января, стало известно, что сразу 13 мужчин обвинили фотографа Марио Тестино, снимавшего британскую королевскую семью и, в частности, принцессу Диану, в сексуальных домогательствах.

Если верить словам предполагаемых потерпевших, Тестино с 90-х годов прошлого века пользовался своей популярностью и статусом влиятельного фотографа для подчинения себе начинающих моделей, пишет газета The New York Times.

Кроме того, еще 15 моделей-мужчин выдвинули аналогичные обвинения в адрес другого модного фотографа Брюса Вебера, который делал снимки для брендов одежды Calvin Klein и Abercrombie & Fitch.

Кстати, издательство Conde Nast, занимающееся выпуском таких глянцевых журналов, как GQ, The New Yorker, Vanity Fair и Vogue, уже отреагировала на появившуюся в СМИ информацию: оно прекратило сотрудничество с Тестино и Вебером.

Напомним, череда секс-скандалов началась в Голливуде в октябре прошлого года с американского кинопродюсера Харви Вайнштейна.

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