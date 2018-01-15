2018-01-15T01:16:05+03:00
Общество

В День выборов президента в Подмосковье пройдет школьный референдум

Учащиеся области ответят на вопрос о шестидневной учебной неделе
Юлия ДИВЕЕВА
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В дачный сезон многие ученики младшего и среднего звена пропускают занятия по субботамВ дачный сезон многие ученики младшего и среднего звена пропускают занятия по субботамФото: Михаил ФРОЛОВ
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Школьники Московской области придут на избирательные участки вместе с родителями в день выборов президента России 18 марта, чтобы проголосовать на школьном референдуме. Дети должны будут ответить на вопрос, согласны ли они с шестидневной неделей обучения.

По данным члена избирательной комиссии Подмосковья Натальи Альшановой, в референдуме могут принять участие примерно 793 тысячи школьников, и возможно, по его итогам будет принято решение об установлении в Подмосковье единой учебной недели.

Сейчас из 1300 школ области шесть дней в неделю занятию проводятся 45 % школ. Опрос среди учеников и родителей показал, что 94% из них за пятидневку, пишет «Российская газета».

Издание отмечает, что в дачный сезон все младшеклассники и половина среднего звена в пятницу несут учителям записки от родителей с просьбой прогулять субботу. А старшеклассники ходят на подготовительные курсы в вузы.

Напомним, в Москве пять лет назад власти города вынесли решение о единой учебной неделе для всех школ столицы.

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