Ксения Собчак: 60 миллионов рублей – не та сумма, из-за которой арестовали Серебрянникова

15 Янв. 2018 2018-01-15T16:49:48+03:00

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Кандидат в президенты России Ксения Собчак в понедельник, 15 января, пришла в прямой эфир радиостанции "Комсомольская правда". Она прокомментировала арест руководителя театра «Гоголь-центр».

- Серебрянникова посадили под домашний арест, - напомнила Собчак во время прямой трансляции на сайте KP.RU. - Понятно, что сумма в 60 миллионов рублей - это не та сумма, из-за которой взяли «главного коррупционера страны» Кирилла Серебрянникова. Просто спектакль его посвящен религиозным темам, и можно назвать антигосударственным.

Вы можете следить за разговором Ксении Собчак в прямом эфире радио "Комсомольская правда".