2018-01-16T14:29:17+03:00
Политика

Стал известен план создания ядерного оружия США для сдерживания РФ

Разработка боезарядов включена в проект новой американской ядерной доктрины
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments15
Новая доктрина ослабляет существующие ограничения на использование США ядерного оружияНовая доктрина ослабляет существующие ограничения на использование США ядерного оружияФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Американцы планируют создать два новых вида ядерных боезарядов - боеголовку малой мощности для баллистических ракет подводных лодок и крылатую ракету морского базирования. Об этом говорится в тексте новой ядерной доктрины США.

Сейчас документ должен пройти стадию одобрения президентом страны Дональдом Трампом, однако многие уверены, что проблем с его утверждением не возникнет. Кроме того, как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, планы по созданию нового вооружения активно поддерживают в Пентагоне.

"Пришло время обновить ядерные силы США, чтобы противодействовать меняющимся угрозам спустя три десятилетия после окончания холодной войны", - говорится в тексте материала.

Напомним, что в новой доктрине расширяется перечень условий, при которых американцы могут использовать ядерное оружие.

Ранее в Минобороны Штатов выразили уверенность в том, что создание новых боеголовок позволит сдержать не только КНДР, но и Россию с Китаем.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Назарбаев: Отношения между Россией и США ушли на ноль
Порошенко обвинил Россию в желании уничтожить украинское государство
«ВКонтакте» и «Яндекс» после запрета остались на Украине популярными ресурсами
Поклонская ответила ГПУ на приглашение приехать на допрос в Киев
Всемирный банк грозит оставить Украину без кредита в $800 млн
ЕС назвал сумму выделенных Украине средств за последние три года
Минздрав рассказал о существенном снижении смертности россиян в 2017 году
Трамп пожелал, чтобы мигранты приезжали в США «отовсюду»
Выборы-2018: Участие в президентской гонке продолжают 17 кандидатов
СМИ: Спецпрокурор США вызвал для дачи показаний экс-советника Трампа Сивена Бэннона
Тиллерсон: Мировое сообщество никогда не признает КНДР ядерной державой
СМИ: Украинская прокуратура рассмотрит заявление Поклонской в общем порядке
Правительство Андрея Бабиша не получило одобрения от парламента Чехии
Глава Минпроторга: Автомобили семейства «Кортеж» поступят в розничную продажу в 2019 году
Представитель Роналду будет подыскивать футболисту новый клуб
Верховная Рада перенесла рассмотрение закона о реинтеграции Донбасса на 18 января
СМИ: Новый глава МИД Польши намерен уволить из ведомства выпускников российских вузов
Минфин предложил отменить ограничения на движение средств на зарубежных счетах россиян
В МИДе РФ осудили как "подлый акт" убийство сербского политика Ивановича
Силуанов: Закон о налоговой амнистии позволит списать долги граждан на 41 млрд рублей
Басманный суд продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову
За голову убийцы сербского политика полиция Косово назначила щедрую награду