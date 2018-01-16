Стал известен план создания ядерного оружия США для сдерживания РФ

16 Янв. 2018 2018-01-16T14:29:17+03:00

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Американцы планируют создать два новых вида ядерных боезарядов - боеголовку малой мощности для баллистических ракет подводных лодок и крылатую ракету морского базирования. Об этом говорится в тексте новой ядерной доктрины США.

Сейчас документ должен пройти стадию одобрения президентом страны Дональдом Трампом, однако многие уверены, что проблем с его утверждением не возникнет. Кроме того, как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, планы по созданию нового вооружения активно поддерживают в Пентагоне.

"Пришло время обновить ядерные силы США, чтобы противодействовать меняющимся угрозам спустя три десятилетия после окончания холодной войны", - говорится в тексте материала.

Напомним, что в новой доктрине расширяется перечень условий, при которых американцы могут использовать ядерное оружие.

Ранее в Минобороны Штатов выразили уверенность в том, что создание новых боеголовок позволит сдержать не только КНДР, но и Россию с Китаем.