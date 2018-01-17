Саакашвили просит одесситов помочь в поисках «300 спартанцев»

17 Янв. 2018 2018-01-17T01:59:15+03:00

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Украинский оппозиционер, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили просит жителей Одесской области помочь ему в поисах людей, которые смогут взять на себя управление Украиной. Политик намерен лично прибыть в регион для встречи с населением.

«Дорогие одесситы, в этот четверг, 18 января, я буду в Одессе. Встреча состоится в 18:00 в конференц-зале отеля "Черное море". Приглашаю вас вместе обсудить планы поиска 300 спартанцев для новой власти», - написал Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook.

Он также пообещал одеситам презентовать им программу его политического движения «Рух новых сил» под названием «Украинское экономическое чудо».

«И, конечно, будем говорить о перспективах нашей с вами любимой Одессы!», - заверил экс-губернатор.

Напомним, неделю назад Саакащвили заявил, что новых членов правительства Украины он будет искать, разъезжая по республике. По его мнению, республике нужны новые люди - «300 спартанцев», которые будут управлять другими методами, не станут разворовывать народные деньги.