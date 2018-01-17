Карлес Пучдемон будет выдвинут на пост главы правительства Каталонии

17 Янв. 2018 2018-01-17T15:45:01+03:00

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Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон будет выдвинут на пост главы женералитета автономии. Его кандидатуру решили поддержать две крупнейшие парламентские партии -"Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии".

Напомним, что по итогам прошедших в регионе выборов большинство мест в женералитете получили именно движения, выступающие за независимость автономии от Испании. Между тем, Пучдемон обвиняется в бунте, мятеже и растрате госсредств и сейчас скрывается в Брюсселе, поэтому ранее он предложил вступить в должность дистанционно или через лицо, представляющее его интересы.

Однако юристы парламента Каталонии пришли к выводу, что политик должен присутствовать в зале заседания лично. Против вступления в должность по видеосвязи выступили так испанские власти, заявившие о готовности обратиться в Конституционный суд.

Как сообщают РИА Новости, первое заседание нового состава регионального парламента состоится уже в среду.