Минфин планирует масштабные структурные изменения налоговой системы РФ
Министерство финансов готовит структурные изменения в налоговой системе РФ. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму в ходе весенней сессии текущего года, отметил глава ведомства Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме.
«Мы предполагаем изменить структуру налоговой системы, сделать ее более конкурентоспособной», - заявил министр.
Переформатирование налоговой системы должно произойти в целях увеличения темпов экономического роста, а не повышения фискальной нагрузки, подчеркнул Силуанов. Речь идет в первую очередь о сокращении теневого сектора и более технологичном администрировании.
При этом корректировка системы произойдет таким образом, «чтобы следующие 6 лет она не претерпевала существенных изменений». Перед тем, как предложить проект реформы Госдуме, Минфин проведет дополнительные консультации с российским бизнесом, добавил Силуанов.