2018-01-17T15:45:04+03:00
Экономика

Минфин планирует масштабные структурные изменения налоговой системы РФ

По словам главы ведомства Антона Силуанова, реформа должна привести не к повышению фискальной нагрузки, но к увеличению темпов экономического роста
Денис СУХОВ
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. ФОТО Сергей Савостьянов/ТАССМинистр финансов РФ Антон Силуанов. ФОТО Сергей Савостьянов/ТАСС
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Министерство финансов готовит структурные изменения в налоговой системе РФ. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму в ходе весенней сессии текущего года, отметил глава ведомства Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме.

«Мы предполагаем изменить структуру налоговой системы, сделать ее более конкурентоспособной», - заявил министр.

Переформатирование налоговой системы должно произойти в целях увеличения темпов экономического роста, а не повышения фискальной нагрузки, подчеркнул Силуанов. Речь идет в первую очередь о сокращении теневого сектора и более технологичном администрировании.

При этом корректировка системы произойдет таким образом, «чтобы следующие 6 лет она не претерпевала существенных изменений». Перед тем, как предложить проект реформы Госдуме, Минфин проведет дополнительные консультации с российским бизнесом, добавил Силуанов.

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