2018-01-18T08:30:12+03:00
В мире

Белый дом назвал стоимость строительства стены на границе с Мексикой

В резиденции президента США заявили, что Дональд Трамп все еще пытается заставить Мехико заплатить за проект
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сейчас стена на границе двух стран выглядит именно такСейчас стена на границе двух стран выглядит именно такФото: REUTERS
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Строительство стены на границе США и Мексики обойдется американцам примерно в 20 миллиардов долларов. Такую цифру озвучил шеф аппарата Белого дома Джон Келли.

По его словам, взгляды президента США Дональда Трампа на данную ситуацию "продолжают эволюционировать", и он ищет новые способы того, как заставить Мексику заплатить за строительство. Так, среди возможных вариантов числится получение средств через Североамериканскую зону свободной торговли (НАФТА) или оплату виз, передает Fox News.

Напомним, ранее СМИ выяснили, что только для начального этапа строительства, который продлится до 2027 года, Трамп запросил у Конгресса 18 млрд долларов.

В документе, составленном администрацией президента, отмечается, что средства пойдут на установку 508,6 км ограждений и на укрепление еще 655 км существующего сооружения.

Окончательное решение по бюджету должно быть принято не позднее 19 января текущего года.

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