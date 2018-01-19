Путин в Крещение окунулся в прорубь на Селигере
Президент России Владимир Путин окунулся в прорубь на Селигере. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив, что завершив рабочую программу в Петербурге и Ленинградской области 18 января, российский лидер посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь, где и принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер.
«По случаю праздника Крещения Господня Путин побывал на части литургии, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер», - сказал Песков.
Владимир Путин посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь, где принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Пресс-секретарь президента отметил, что в центральной России в этом году не было традиционных крещенских морозов, и «температура в районе озера этой ночью не опускалась ниже 6 – 7 градусов ниже нуля».
Кроме того, Песков напомнил, что для Владимира Владимировича это далеко не первый опыт крещенских купаний.
«Президент уже на протяжении ряда лет окунается в прорубь», - приводит его слова ТАСС.
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