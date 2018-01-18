Путин на Невском пятачке: Нужно использовать любой повод для напоминания о тех событиях, чтобы такое никогда не повторилось

18 Янв. 2018 2018-01-18T19:25:05+03:00

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75-летие прорыва блокады Ленинграда — пример того, насколько тесно в жизни Владимира Путина переплелось личное и государственное. Прилетев в Северную столицу, президент начал с возложения цветов к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище. Там же похоронен его брат Виктор, который погиб в блокаду и которого Путин никогда не видел. Когда глава государства направился к могиле брата, к нему подошел пенсионер, рассказавший, что отец Николай Щербаков командовал подразделением, где служил отец Путина на знаменитом Невском пятачке. Он попросил президента о встрече, чтобы передать фотографии и документы о тех событиях.

С Пискаревского кладбища президент отправился на памятник «Рубежный камень» на том самом Невском пятачке, где два года сражались защитники Ленинграда, четырежды пытаясь прорвать блокаду. И где воевал и был тяжело ранен его отец.

Четыре года назад Путину показали трехмерную панораму «Прорыв», посвященную бою на этом плацдарме 13 января 1943 года. Тогда она была временной, но президент поддержал идею расширить ее и сделать постоянной. За четыре года было построено целое здание, панорама увеличилась со 150 квадратных метров до 500 и максимально реалистично передает происходившее 75 лет назад на берегах Невы.

Владимир Путин возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

- Вроде бы казалось — все всё знают, но мы должны использовать любой повод, чтобы об напоминать о тех событиях. Чтобы ничего в подобного в мире никогда не повторялось, - сказал Путин после осмотра экспозиции. - Что на меня производит особое впечатление — здесь до сих пор находят останки наших солдат с оружием в руках, повернутых к врагу. Они никуда отсюда не отступали. Это и есть то, на чем стояла Россия в годы испытаний — на самопожертвовании, на любви к Отечеству.

В одном из залов нового музея глава государства вместе с ветеранами и поисковиками посмотрел фильм «Рубеж», посвященный современному переосмыслению отношения к блокаде, боям за Ленинград и работе поисковиков.

- После просмотра «Легенды о Коловрате» вы сказали, чтобы мы сняли картину, где наши воины побеждают врагов. Можно сказать, что мы выполнили ваше поручение, - сказал продюсер фильма Джаник Файзиев, вспомнив недавний разговор с президентом. Тогда Путин кино про Коловрата похвалил, но основную идею — враг с почетом хоронит русских воинов — не одобрил. В шутку он даже попросил Файзиева снять ленту с более вдохновляющим посылом. Теперь Файзиев, можно сказать, что исправился.

Герой «Рубежа», попадая из нашего времени в 1943 год и глядя на своих родных, сражающихся с немцами, преображается. Банальность приема от Путина не укрылась, но итоговый результат понравился.

Владимиру Путину показали трехмерную панораму «Прорыв». Фото: Михаил Метцель/ТАСС

- Такой способ выразить какую-то идею с помощью перемещения во времени много раз использовался в мировом искусстве, - заметил он. - Вопрос в том, как он использован, а использовали его вы успешно. Вы попали туда, куда хотели попасть, в самое сердце.

- Очень правдоподобно все снято, - подтвердил один из ветеранов. - Сцены боев настолько реалистичны, что и сегодня волнуешься.

- Поздравляю вас с праздником, с юбилеем прорыва блокады! - завершил встречу Путин.

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Все дни блокады, поддерживая защитников, ни на минуту не умолкал радиоэфир. Каждый день в Ленинграде выходили газеты «Ленинградская правда» и «Смена». С Большой земли в Ленинград самолетами доставлялись центральные издания, в том числе любимая горожанами «Комсомольская правда». Давайте почитаем, что писали наши коллеги в январе 1943 года (подробности)