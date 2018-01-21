СМИ: Порошенко отдыхал на Мальдивах под чужим именем

21 Янв. 2018 2018-01-21T05:09:42+03:00

Президент Украины и его семья получили документы на вымышленные имена, чтобы выехать за границу на новогодние каникулы

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Семья президента Украины Петра Порошенко, включая самого главу государства, отдыхать на частный остров на Мальдивах ездила тайно - страну семейство покидало под вымышленными именами.

Как стало известно украинскому сайту «Страна.ua», Служба безопасности республики (СБУ) выдала Порошенко и его родне документы оперативного прикрытия, в которых они называются другими именами.

Источник издания утверждает, что глава Управления государственной охраны Валерий Гелетей направил в СБУ письмо под грифом «секретно», что в адрес президента поступают угрозы. Паспорта на вымышленные имена были изготовлены на основании этого письма.

Также журналистов очень смутило, что президент пркинул страну на неделю безо всякого предупреждения. Они напомнили, что отсутствие Виктора Януковича на рабочем месте чуть менее суток закончилось передачей его полномочий новой власти.

Ранее стало известно, что отдых Порошенко обошелся в полмиллиона долларов.