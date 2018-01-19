Новогодние каникулы Порошенко на Мальдивах обошлись в полмиллиона долларов

19 Янв. 2018 2018-01-19T13:58:47+03:00

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Президентом быть плохо. Все на тебя смотрят, пальцами тычут, отслеживают каждый чих и поход в туалет. Лишнего себе ничего позволить нельзя. Тут же начинают выговаривать, мол, Отечество в опасности, а Вы тут чаи распиваете с пряниками, да еще бубликов просите. А отдохнуть-то ведь хочется, и по-человечески порадоваться и пожить. Вот и занимающий пост президента Украины Петр Порошенко решил на Новый год ни в чем себе не отказывать. А чтобы не отчитываться ни перед кем и не давать повода для сплетен, Петро Алексеевич окутал свой отдых ореолом таинственности и анонимности.

Однако ушлые журналисты раскопали практически все подробности новогоднего вояжа Алексеича. Отдыхал Порошенко на Мальдивах, там в это время не особо жарко, и нет дождей. А на отдых летал, конечно же, на частном самолете Falcon 7X турецкой компании Setair. Перелет туда-обратно обошелся в 154 тыс. евро.

Неделя отдыха в пятизвездочном отеле Chevan Blanc Randheli обошлась главе Украины в 276 тыс. долларов. И, что интересно – чтобы не палиться Порошенко поселился в отеле под именем Mr. Petro Incognito (Ukraine). Прямо-таки повеяло Гоголем: «Инкогнито из Петербурга…»

Как выяснили украинские журналисты, Петр Алексеевич не отказывал себе в деликатесах, на питание было потрачено 18 тысяч 550 долларов. Но полученные калории Порошенко старался сжечь по максимуму – активный отдых обошелся ему в 18 705 долларов. Понятно, что Петр Алексеевич отдыхал с семьей, но все равно, общая сумма расходов на отдых составила весьма внушительную сумму – порядка 500 тысяч долларов.

Впрочем, давайте признаем – Порошенко имеет право позволить себе многое. В 2015-м году его состояние оценивалось в 750 миллионов долларов, а год спустя он стоил уже 858 миллионов. Петр Алексеевич – чуть ли не единственный олигарх на Украине, который богатеет, пока все вокруг беднеют. Не в последнюю очередь по той причине, что Украина принялась активно перевооружать ВСУ, а Петру Алексеевичу принадлежит не один заводик, производящий вооружения.

Кому в АТО радоваться притащенной волонтерами тушенке и подрываться по пьяни на собственных минах, а кому на Мальдивах барыши в свободное время подсчитывать. Кстати, данных о богатстве семьи Порошенко за 2017 год еще нет, но вряд ли кто сомневается, что Петр Алексеевич и в этом году еще приумножил свое состояние. Может, уже и миллиард за плечами.

Зато не рабы. Да. И скачут дальше.

P.S. Ситуацией уже не преминул воспользоваться Михаил Саакашвили, который воткнул острую шпильку украинскому лидеру.

- Мне киевский снег гораздо роднее, чем все остальное. Даже на Мальдивы, если меня отправят на год, на остров президентский. Мне лучше сидеть в тюрьме здесь (в Киеве – прим. ред.). Я заявляю это с полной ответственностью, - не преминул высказаться экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области.

Напомним, впервые о поездке Петра Порошенко на Мальдивы заговорили после встречи Владимира Путина с руководителями российских печатных СМИ и информагентств в редакции «Комсомольской правды» 11 января 2018 года. Российский президент тогда прокомментировал вояж главы Украины (подробности)