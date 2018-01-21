Республиканцы не добились возобновления финансирования правительства

21 Янв. 2018 2018-01-21T07:17:23+03:00

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Члены Республиканской партии в Сенате Конгресса США в субботу не смогли договориться с демократами о финансировании работы правительства. Сенаторы от Демократической партии отвергли предложение Белого дома и правящего большинства продлить временное предоставление средств из бюджета аппарату США хотя бы еще на три недели.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл сообщил в субботу, что дискуссии продолжатся в воскресенье. Демократы отказались голосовать по резолюции в субботу, но если они повторят этот трюк и завтра, глава палаты назначит голосование на 01:00 (09:00 мск) понедельника.

"Я хочу сказать американскому народу, что мы вернемся к этому завтра и будем работать столько, сколько потребуется. Мы будем работать над этим до тех пор, пока демократы не прекратят чинить препятствия финансированию правительства, медицинского обслуживания детей", - подчеркнул Макконнелл .

Напомним,правительство США приостановило свою работу из-за разногласий по бюджету страны.