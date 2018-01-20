В США закрылось федеральное правительство: чем это грозит рядовым американцам

20 Янв. 2018 2018-01-20T16:29:07+03:00

Дональд Трамп вынужден был вести переговоры с лидером демократов в сенате Чаком Шумером. 11 часов они обсуждали бюджет США на 2018-й год Фото: REUTERS

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В пятницу вместо вечеринки по случаю годовщины своей инаугурации президент Дональд Трамп вынужден был вести переговоры с лидером демократов в сенате Чаком Шумером. 11 часов они обсуждали бюджет США на 2018-й год (главный финансовый документ страны принимается только в том случае, если за него проголосуют 60 сенаторов. От демократов в сенате заседает 49 человек). К сожалению для республиканцев, договориться с демократической партией так и не удалось — камнем преткновения стало желание последних легализовать иммигрантов, выросших в Америке, но незаконно привезенных родителями в Штаты (таких там более 2 миллионов). Кроме того, демократы встали в позу относительно строительства стены на границе с Мексикой — одного из главных предвыборных обещаний Трампа.

В итоге повторяется история пятилетней давности: американские федеральные ведомства временно прекращают свою работу. При Обаме это длилось 16 дней. Чего ждать на сей раз — неизвестно.

«Сенатские демократы ответственны за закрытие», — говорится в заявлении Белого дома. - «Сегодня они поставили политику превыше нашей национальной безопасности и возможности нашей страны служить всем американцам. Во время этого политически сфабрикованного закрытия президент и его администрация будут бороться за американский народ и защищать его».

- Такое в американской политической истории происходило неоднократно, - рассказал «КП» политолог-американист Виктор Олевич. - Для жителей США это означает то, что американские национальные парки и леса ограничивают свою работу для туристов. Те организации и органы правительства, которые занимаются выдачей документов и справок также закрываются. Очереди, соответственно, растут. Высока вероятность, что в течение следующей недели все споры будут решены, бюджет будет согласован, и все учреждения откроются