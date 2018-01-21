Белый дом перестал отвечать на звонки граждан, автоответчик ругает демократов
Служба Белого дома по связям с общественностью перестала принимать звонки граждан. Каждый позвонивший слышит запись автоответчика, которая информирует о приостановке работы федерального правительства и об ответственности Демократической партии США за эту ситуацию.
«К сожалению, мы не можем ответить на ваш звонок сегодня, потому что демократы в Конгрессе держат в заложниках финансирование правительства, включая финансирование наших военнослужащих и других приоритетов национальной безопасности», - говорится в сообщении автоответчика.
Отмечается, что из-за этой «обструкции» федеральное правительство было вынуждено приостановить свою работу. Оставить комментарий для президента США предлагается при помощи специальной формы на сайте.
Напомним, в пятницу Сенат Конгресса США не смог согласовать подготовленный республиканцами законопроект о временном бюджете и финансировании госучреждений. Демократы отказались голосовать за документ, так как он не содержит мер по иммиграции.