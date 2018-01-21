2018-01-21T07:58:35+03:00
В мире

Белый дом перестал отвечать на звонки граждан, автоответчик ругает демократов

Служба по связям с общественностью администрации президента США приостановила работу в связи с отсутствием финансирования
Денис СУХОВ
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Белый дом перестал отвечать на звонки граждан, автоответчик ругает демократовБелый дом перестал отвечать на звонки граждан, автоответчик ругает демократовФото: REUTERS
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Служба Белого дома по связям с общественностью перестала принимать звонки граждан. Каждый позвонивший слышит запись автоответчика, которая информирует о приостановке работы федерального правительства и об ответственности Демократической партии США за эту ситуацию.

«К сожалению, мы не можем ответить на ваш звонок сегодня, потому что демократы в Конгрессе держат в заложниках финансирование правительства, включая финансирование наших военнослужащих и других приоритетов национальной безопасности», - говорится в сообщении автоответчика.

Отмечается, что из-за этой «обструкции» федеральное правительство было вынуждено приостановить свою работу. Оставить комментарий для президента США предлагается при помощи специальной формы на сайте.

Напомним, в пятницу Сенат Конгресса США не смог согласовать подготовленный республиканцами законопроект о временном бюджете и финансировании госучреждений. Демократы отказались голосовать за документ, так как он не содержит мер по иммиграции.

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