Федеральное правительство США приостановило работу из-за отсутствия финансирования
Белый дом возложил всю ответственность за приостановку работы федерального правительства на сенаторов от Демократической партии. С соответствующим заявлением выступила пресс-секретарь администрации президента США Сара Сандерс.
В полночь (8:00 мск) федеральное правительство приостановило работу из-за отсутствия финансирования: Сенат США не принял законопроект о бюджете из-за позиции демократов, потребовавших включить в него меры по иммиграции. Начиная с субботы финансирование госучреждений прекращается, многих сотрудников отправят в неоплачиваемый отпуск.
«Сегодня вечером они поставили политику выше нашей национальной безопасности, семей военных, незащищенных детей и нашей возможности служить всем американцам. Это поведение неудачников-обструкционистов, а не законодателей», - отметила Сандерс, комментируя политику сенаторов-демократов.
Ранее Конгресс США рассматривал четвертый с начала года временный бюджет — на этот раз до 18 февраля.