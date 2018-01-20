Федеральное правительство США приостановило работу из-за отсутствия финансирования

20 Янв. 2018 2018-01-20T09:11:21+03:00

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Белый дом возложил всю ответственность за приостановку работы федерального правительства на сенаторов от Демократической партии. С соответствующим заявлением выступила пресс-секретарь администрации президента США Сара Сандерс.

В полночь (8:00 мск) федеральное правительство приостановило работу из-за отсутствия финансирования: Сенат США не принял законопроект о бюджете из-за позиции демократов, потребовавших включить в него меры по иммиграции. Начиная с субботы финансирование госучреждений прекращается, многих сотрудников отправят в неоплачиваемый отпуск.

«Сегодня вечером они поставили политику выше нашей национальной безопасности, семей военных, незащищенных детей и нашей возможности служить всем американцам. Это поведение неудачников-обструкционистов, а не законодателей», - отметила Сандерс, комментируя политику сенаторов-демократов.

Ранее Конгресс США рассматривал четвертый с начала года временный бюджет — на этот раз до 18 февраля.