Статую Свободы закрыли для посетителей из-за приостановки работы правительства США

21 Янв. 2018 2018-01-21T09:20:36+03:00

Ранее американские сенаторы не смогли согласовать законопроект о временном бюджете, в результате чего госучреждения страны лишились финансирования

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Одну из главных достопримечательностей Нью-Йорка закрыли для посетителей из-за прекращения финансирования федерального правительства США.

По данным ТАСС, на пристани в районе Манхэттен, откуда к монументу отходят туристические суда, появились таблички, информирующие о невозможности рассмотреть Статую Свободы с близкого расстояния. Данная мера объясняется временным прекращением ассигнований.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо пообещал как можно скорее найти средства для того, чтобы вновь открыть доступ к достопримечательности.

Отмечается, что многие музеи и национальные парки США также были временно закрыты или работают в ограниченном режиме из-за прекращения финансирования федерального правительства.

Напомним, предложенный Республиканской партией законопроект о временном бюджете не смог пройти голосование в Сенате Конгресса США из-за принципиальной позиции демократов. В результате, начиная с полуночи субботы, финансирование госучреждений было приостановлено.