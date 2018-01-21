Статую Свободы закрыли для посетителей из-за приостановки работы правительства США
Одну из главных достопримечательностей Нью-Йорка закрыли для посетителей из-за прекращения финансирования федерального правительства США.
По данным ТАСС, на пристани в районе Манхэттен, откуда к монументу отходят туристические суда, появились таблички, информирующие о невозможности рассмотреть Статую Свободы с близкого расстояния. Данная мера объясняется временным прекращением ассигнований.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо пообещал как можно скорее найти средства для того, чтобы вновь открыть доступ к достопримечательности.
Отмечается, что многие музеи и национальные парки США также были временно закрыты или работают в ограниченном режиме из-за прекращения финансирования федерального правительства.
Напомним, предложенный Республиканской партией законопроект о временном бюджете не смог пройти голосование в Сенате Конгресса США из-за принципиальной позиции демократов. В результате, начиная с полуночи субботы, финансирование госучреждений было приостановлено.