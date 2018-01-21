Во время нападения боевиков на отель в Кабуле погиб гражданин Украины

21 Янв. 2018 2018-01-21T15:08:14+03:00

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Во время атаки боевиков на отель Intercontinental Hotel в Кабуле погиб гражданин Украины. Об этом сообщил представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

«Консул Украины вылетает в Кабул. Необходимые оперативные и скоординированные действия на месте трагедии», - написал Кирилич в своем Твиттер.

Накануне вечером группа вооруженных террористов атаковала популярную среди иностранцев гостиницу в столице Афганистана. Боевики забаррикадировались на верхних этажах отеля, операция по их ликвидации продолжалась 18 часов. Все это время в здании были слышны выстрелы и взрывы.

Жертвами нападения стали 12 человек, включая генерального консула Афганистана в Карачи. Спасти удалось 126 постояльцев и сотрудников отеля. Ответственность за атаку взяло на себя запрещенное в России радикальное движение «Талибан».