2018-01-21T09:58:45+03:00
В мире

СМИ: Афганские силовики уничтожили боевиков, захвативших отель в Кабуле

Освобождены 126 постояльцев и сотрудников гостиницы, в том числе 41 иностранный гражданин
Денис СУХОВ
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СМИ: Афганские силовики уничтожили боевиков, захвативших отель в КабулеСМИ: Афганские силовики уничтожили боевиков, захвативших отель в КабулеФото: REUTERS
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Афганские силовики уничтожили боевиков, совершивших нападение на Intercontinental Hotel в Кабуле, все постояльцы и сотрудники гостиницы освобождены. Об этом сообщил представитель пресс-службы МВД исламской республики Наджиб Даниш.

«Операция завершена, все нападавшие ликвидированы. Освобождены 126 постояльцев и сотрудников отеля, в том числе 41 иностранный гражданин», - заявил Даниш.

По данным местного агентства Pajhwok, в ходе зачистки отеля было ликвидировано трое боевиков.

В субботу вечером группа вооруженных боевиков атаковала популярный у иностранцев отель в Кабуле. Террористы захватили заложников и забаррикадировались на верхних этажах здания. Перестрелка и взрывы внутри гостиницы продолжались всю ночь.

По предварительной информации в результате атаки погибли по меньшей мере пять человек, еще шесть получили ранения, в их числе три сотрудника сил безопасности.

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