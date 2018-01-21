Песков: очень тяжело продвигаться в контактах с США, не встречая взаимности

21 Янв. 2018 2018-01-21T18:32:00+03:00

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о трудностях построения российско-американских отношений.

Отвечая на вопрос о состоянии контактов с администрацией США, представитель Кремля заявил, что Москве в настоящее время очень тяжело продвигаться в контактах с Вашингтоном. Дело в том, что наша страна пытается наладить отношения с Соединенными Штатами, однако не встречает взаимности с американской стороны.

«Не встречая взаимности, как-то продвигаться очень тяжело», - сказал Песков в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде», вышедшей в эфир в это воскресенье, 21 января, на телеканале «Россия 1».

Кстати, напомним, ранее Дмитрий Песков назвал уровень российско-американских отношений главным разочарованием 2017 года. При этом он отметил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о готовности выстраивать с США взаимовыгодные отношения.

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