Пушков: посол США старается как может, но купание в проруби не поможет российско-американских отношениям

21 Янв. 2018 2018-01-21T22:17:25+03:00

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Глава комиссии Совета Федерации (СФ) по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение посла США в РФ Джона Хантсмана окунуться в прорубь, а заодно высказался о российско-американских отношениях.

По словам сенатора, в последнее время контакты Москвы и Вашингтона «почти сошли на ноль». При этом он назвал купание американского дипломата «самым ярким событием» в наших двусторонних отношениях. Однако, как заметил политик, смелый поступок посла не поможет урегулировать разногласия между странами.

«В ситуации, когда контакты Москвы и Вашингтона почти сошли на ноль по инициативе США, купание посла Хантсмана в проруби стало самым ярким событием в этих отношениях. Посол старается как может, только купание не поможет», - написал Пушков в Twitter.

Напомним, 21 января Джон Хантсман приехал в Воскресенский Новоиерусалимский монастырь, чтобы больше узнать о духовных традициях православных, только что отметивших Крещение. При этом дипломат решил и сам окунуться в купель на берегу Истры.